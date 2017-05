2017-05-02 07:11

1.

To, że wokalistka o kształtach, które nie umknęły fotografowi, ma pamięć do tekstów słabszą niż jej szacunek dla słuchaczy, już wiemy :) ale jak śpiewała, jak grał zespół? a może kilka słów o TSA... w jakim składzie zagrali? Dla mnie jest najważniejsze, czy zagrali "Aliena" - dla mnie kultowy kawałek.

2017-05-02 07:03

2.

No sa korki, ale ino w jednym kierunku, a drugo strona jest wolno....czyli nie jest tak zle

2017-05-02 01:07

3.

Czyli nie tylko nogi wymoczyl ale i D....ko! Brawo!

2017-05-02 00:36

4.

Abetoniku, żartów ciąg dalszy: Czy w Brukseli, czy w Madrycie, ale zawsze przy korycie...

2017-05-01 23:56

5.

Na taką kiełbaskę wyborczą, coraz mniej chętnych. 1 maj, jak zwykle na czerwono.

2017-05-01 21:31

6.

MZGK w Szczawnicy jednak radzi żeby w uzdrowisku zakładać kompostowniki, czy to jest to samo co gnój? Szczawnica słynęła z gnojowisk przed chałupą, inaczej niż wszędzie.

2017-05-01 20:25

7.

Ujyk Jacek Piskorek przeprosom (Picora) to musi byc na kozdym zdjynciu A hondzicka ka?pewniy jezdzi korher łorker z dzianisa bo przyjechol Z hispani ze shabym wiyciy łoco hodzi ha ha ciylowiany

2017-05-01 20:02

8.

Wy byście flagi kodu widzieli najchętniej :) Ja tam widzę z roku na rok coraz więcej Polskich flag na domach, to bardzo budujące. A co do unii, to może i 13 lat temu Unia to było coś innego :] Wy nawet w święto narodowe potraficie podjudzać nastroje. TFU

2017-05-01 19:58

9.

a po co w ogóle flagi polskie? spokojnie wystarczyłyby niebieskie z żółtymi gwiazdeczkami, gdzieniegdzie jakaś tęczowa. I oczywiście piękne różowe! i, rzecz jasna, moc pysznych czekoladowych morzełów. żeby było, jak było !

2017-05-01 19:41

10.

Podatnik a czemu ma byc obciazony kosztami? W koncu po cos (zapewne) placi podatki wiec czemu maja go obciazyc? To tak jak bym dzwonil po karetke w przypadku zagrozenia czyjegos zycia a pozniej ten ktos by musial zaplacic za akcje bo nie umarl. Bez sensu